Al Grande Fratello VIP succedono cose sempre più strane. In questi giorni si è parlato molto di potenziali concorrenti positivi al Covid-19 e le coincidenze spaventano davvero il pubblico.

In particolare, Manila Nazzaro mentre era in chiacchiere in bagno con Sophie Codegoni e Lulù Selassié ha raccolto da per terra una mascherina di tipo chirurgico usata.

L’ex Miss Italia non è riuscita a trattenere lo stupore e ha esclamato: “Oddio ragazze, ma qui a terra c’è una mascherina. Ragazze si tratta di un reperto, sì, è un vero reperto storico. Sono quattro, forse cinque mesi che noi non ne vediamo una“.

Sophie Codegoni poi guardando la mascherina si è lasciata andare ad una esclamazione piuttosto particolare: “Questa sarà sicuro di Delia“. La regia ha però staccato subito quel momento.

Come mai? Impossibile non pensare a quanto accaduto pochi giorni fa: Delia Duran mentre era in cucina per la serata venezuelana ha riferito di non sentire i sapori. Ovviamente, tutti in casa si sono allarmati commentando che poteva essere semplicemente uno strascico del Covid-19.

Delia Duran aveva affermato però di non aver mai preso il virus. Inoltre, Jessica è stata male e Soleil Sorge ha affermato di avere bruciore agli occhi. Dove sarà la verità?

Quella mascherina è davvero di Delia Duran? Ma perché portarla nella casa. Su questo non è stato ancora fatto chiarezza. Alfonso Signorini ne parlerà in puntata o saranno le opinioniste a sollevare il problema? Sembrerebbe che tutto tace.