Tra i protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip troviamo Alex Belli. L’attore purtroppo deve già fare i conti con la gelosia della moglie Delia Duran, la quale non ha gradito alcune dichiarazioni fatte da altre concorrenti del programma. In particolare Delia, che si è sfogata poi su Instagram, ha puntato il dito contro le tre principesse Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Fonte: Mediaset

Le tre ragazze hanno conosciuto Belli in passerella prima di entrare e non hanno potuto fare a meno di elogiare la sua bellezza proponendo addirittura all’attore di allenarsi insieme in casa. Più schietta e diretta è stata invece Sophie Codegoni che già durante il video di presentazione ha detto: “So che in casa c’è un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato però è lui che deve essere fedele” – ha detto.

Fonte: Mediaset

Parole che hanno mandato su tutte le furie la moglie di Belli Delia Duran. I due si sono sposati la scorsa estate sulle colline comasche con una settantina di invitati tra parenti e amici anche famosi, tra cui Guenda Goria e il nuovo fidanzato Mirko, Stefano Sala e Martina Nasoni.

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità” – lo sfogo di Delia.

Fonte: web

E ancora: “Come ti permetti Sophie Codegoni? Come si permettono le tre principesse? Se questa è la piega della trasmissione entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane”. Parole di fuoco che molto probabilmente verranno usate venerdì per parlare nel corso della puntata.