Delia Duran, pace fatta con Alex Belli: risate e baci in casa

Delia Duran è tornata ieri nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare suo marito Alex Belli che nonostante le raccomandazioni delle scorse volte, ha continuato ad avere un atteggiamento ambiguo con Soleil Sorge. Prima dell’ingresso di Delia Alex viene lasciato solo in salotto e gli viene mostrato un momento del massaggio molto intimo fatto a Soleil qualche ora prima. Lui ci ha riso su, ha scherzato dicendo che si trattava di un gesto altruista.

Poco dopo Delia ha fatto il suo ingresso in casa. “Oggi sono venuta qua per due motivi: oggi è il 26, un giorno speciale. Cinque mesi fa ci siamo scambiati le promesse di matrimonio. Sono già passati 3 anni da quando il destino ci ha fatti incontrare” – ha esordito la modella.

E ancora: “Poi sono venuta perché volevi chiarimenti. Voglio dirti che sono l’ultima persona a voler rovinare il tuo percorso. Sappi però che hai una compagna fuori, le hai promesso rispetto, amore e fedeltà. Dal primo momento in cui ci siamo visti fino a oggi non ci sono stati cambiamenti. Va bene che tu abbia creato delle amicizie, però gli atteggiamenti che hai avuto fuori dalla casa sono visti malissimo. Io ho sofferto”.

Alex una volta sbloccato può finalmente riabbracciare sua moglie sussurrandogli: “Stai tranquilla, non c’è assolutamente niente fidati. Il nostro amore non verrà scalfito da niente”. Dinnanzi a queste parole Delia sembra sciogliersi e convincersi sull’amicizia tra Alex e Soleil che intanto viene fatta ritornare in salotto.

Lei prima preferisce restare in disparte, poi partecipa attivamente alla discussione con Delia che sembra felice di vederla, come due vecchie amiche. Poco dopo Alfonso Signorini invita Delia ad uscire dalla casa. Che sarà l’ultima volta che la vedremo a Cinecittà? Chissà.