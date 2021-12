Delia Duran, parla il ragazzo che ha baciato: “Era tutto vero ed ha trascorso la notte con me”

Si continua a parlare della vicenda Delia Duran – Alex Belli con importanti novità su quel bacio che la modella diede a Carlo Cuozzo. Lei stessa ha definito il tutto falso e architettato per far ingelosire Alex chiuso nella casa del Grande Fratello Vip. Peccato però che il giovane napoletano ha assicurato che il tutto era reale ed ha raccontato la sua versione dei fatti di quella notte.

“Durante una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata da subito una chimica e un interesse da parte di entrambi. Da subito ci siamo piaciuti. Espressamente mi ha detto che le piacevano molto i miei caratteri somatici. Delia Duran è sicuramente una donna interessante, non mi è parsa per niente schiva e non mi è stato difficile avvicinarmi a lei. Lasciammo il ristorante insieme per continuare quella serata insieme” – ha raccontato così come riportato da Isa e Chia.

Quanto al bacio Carlo giura che era tutto vero e che Delia ha anche trascorso la serata insieme a lui in albergo.

“Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello dove poi è uscito con Alex c’è stata una sua chiamata dove lei confermava di voler lasciare Alex e di voler continuare la sua relazione con me. Così non è stato, ma non spetta a me chiarire i motivi. Si vede che ci sono delle ragioni in sottofondo e prima o poi verranno alla luce. Ha dichiarato che fosse finta e organizzata la cosa, perché fa comodo a entrambi all’interno della coppia”

E ancora: “E’ difficile ammetter anche tra loro stessi che possa esserci stato un tradimento. Sia lui che lei si sono comportati molto male. Il nostro bacio è assolutamente vero, c’erano dei testimoni. Poi abbiamo deciso di continuare la nostra serata in albergo da me. Ho postato una foto di lei che andava via dalla mia stanza d’albergo. Abbiamo trascorso la serata insieme”.