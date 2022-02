Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello VIP e da buona giocatrice sta ribaltando le carte in tavola.

La donna, infatti, si sta avvicinando sempre di più al nuovo concorrente Antonio Medugno. Il giovane, accortosi dell’avvicinamento della donna ha avvertito la prima confusione e ne ha parlato con i suoi amici:

Sì’ che mi piace ovvio. Però mi confonde, fa tutto lei e poi si rimangia. Lei mi piace tanto, faccio domande per capire com’è e cosa vuole. Perché mi ha detto che le piaccio, poi però ha ammesso che tornerà con Alex. Mi ha detto che vuole fare una vacanza con me e lui e che può portare una sua amica in più.

Allo stesso tempo anche Delia Duran non è convinta di questo avvicinamento ma l’attrazione fisica non può essere negata:

Sì che mi piace! C’è un’attrazione forte tra noi. Mi godo questo feeling, è un bel bono lui. Io lo invito a fare una vacanza di amore libero con me e Alex. Tra noi c’è passione, mi piace tantissimo l’odore della sua pelle e mi fa impazzire lui. Se nessuno mi vedesse io lo bacerei, sono onesta, sarebbe scattato subito il primo bacio. Non credo che mi sarei trattenuta. Perché con lui c’è questa connessione bellissima. Ho detto che mi interessa perché non è solo questione di aspetto fisico.

Cosa frenerà i due? Antonio Medugno ha solo 23 anni e non è abituato a certe dinamiche televisive. Allo stesso tempo Delia è ovviamene al corrente dell’ingresso di Alex Belli nella casa e forse vuole tentare di non fare troppi macelli con suo marito in giro?