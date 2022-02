Soleil Sorge svela i reali sentimenti che prova per Alex Belli e che per mesi ha tenuto nascosti

Soleil Sorge confessa la verità sul suo rapporto con Alex Belli e i sentimenti che lo legavano a lui i primi mesi del Grande Fratello Vip. L’attore dopo la squalifica è pronto a tornare nella casa più spiata d’Italia per aggiungere ancora più pepe alla situazione che lo vede protagonista.

Quest’ultimo infatti, nella serata di oggi varcherà la porta rossa ritrovandosi in casa insieme a Soleil e a sua moglie Delia Duran. Nessuno sa ancora cosa accadrà e quali colpi di scena avrà in mente l’ex gieffino che, negli ultimi giorni ha dedicato un romantico pensiero alla sua dolce metà.

Tantissimi telespettatori sembrano essere ormai stanchi del ‘triangolo’ amoroso nato all’interno e fuori dal GF Vip. Soleil in vista del possibile rientro di Alex, ha quindi confessato inaspettatamente il sentimento che lo legava a lui nei mesi scorsi.

È proprio la gieffina a rivelare il suo sentimento nei confronti dell’attore mettendo da parte ogni dubbio e ogni perplessità da parte dei telespettatori.

Soleil Sorge confessa la verità: “Ero innamorata di Alex”

All’interno della casa più spiata d’Italia Soleil Sorge ha confessato l’amore nato con Alex Belli che, per mesi ha tenuto nascosto. È proprio lei parlando con Davide e Barù a svelare l’idea che ha dell’attore e l’intenzione da parte sua di giocare ancora nella casa.

“Sta giocando troppo, anche in modo banale e poco positivo. Alex, per quello che l’ho conosciuto io, è talmente forte nei valori che non riesco a credere si sia abbassato a fare un gioco del genere, che sia la stessa persona” spiega Soleil.

Inoltre, la gieffina ha spiegato l’amore per Alex: “Lui ha detto di essersi innamorato, io lo provavo ma non potevo mettermi a spiattellarlo ai quattro venti, anche perché lui lo diceva e poi ritrattava. Lanciava il sasso poi però non aveva il coraggio e ritirava la mano. Allora resta sul filone dell’amicizia pulito e basta. Non ha creato un’altra storia, al massimo ha sbandato emotivamente e non abbiamo creato il marito e l’amante”