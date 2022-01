Dopo tanto chiacchierare, sembra che il sogno di Delia Duran diventerà realtà. La modella sudamericana potrebbe entrare molto presto nella casa del Grande Fratello VIP come concorrente. Sembra che anche questa volta Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio.

A lanciare l’indiscrezione è stato Francesco Fredella che sul quotidiano Il tempo ha spiegato come stanno le cose:

Si tratta, per adesso, di un’indiscrezione bomba. Secondo i beninformati, la moglie di Alex Belli sarebbe già in isolamento per entrare nella casa di Cinecittà. Insomma, si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli – che si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo.