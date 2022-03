Delia Duran racconta al GF il suo passato difficile

Ieri c’è stata l’occasione di conoscere Delia Duran sotto un altro aspetto, slegato da Alex Belli. La modella venezuelana si è aperta sul suo passato svelando degli avvenimenti brutti accaduti.

Alfonso Signorini l’ha invitata nella mistery room dove Delia si è aperta al racconto della sua famiglia e in particolare dei suoi genitori visto che è cresciuta senza la figura paterna che si è allontanata da casa quando lei era molto piccola. Questo gli ha creato delle fragilità.

“Ho sofferto tanto nella mia crescita personale. Ero insicura, fragile, non riuscivo a comunicare con le persone, ero sempre nascosta in un angolo per paura di espormi” – ha detto.

Alfonso allora gli ha chiesto se sogna un giorno di incontrare il padre. “Non perdo le speranze, mi piacerebbe. Mi ha chiamato una sola volta, quando avevo 20 anni, per dirmi che era fiero di me” – ha svelato la modella.

Fonte: Mediaset

Il rapporto con la madre invece è stato molto diverso e Delia prova tanto affetto per lei. “È una donna guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente” – ha detto prima di ricevere uno splendido videomessaggio della mamma: “Sono orgogliosa di te” – gli ha detto.

In passato anche una storia d’amore difficile durata 8 anni e finita male. “Mi ha derubato di tutto, mi sono fidata di lui per 8 anni. Nel momento in cui ha iniziato a farmi del male, a tradirmi, ho deciso di andare via. E quando l’ho fatto, lui mi ha tolto tutto” – la sua confessione.

Delia ha poi proseguito il suo racconto parlando dell’incontro con Alex come una rinascita per lei, poiché è stato l’unica persona che, durante un difficile momento, è riuscito a starle accanto ed a supportarla al meglio, facendola sentire al sicuro.