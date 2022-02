Delia Duran si sta aprendo molto in questi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri pomeriggio poco prima della puntata si è fermata a chiacchierare con alcuni coinquilini parlando del suo passato difficile, della sua infanzia condizionata dai problemi economici.

La modella ha raccontato che quando era piccola non avevano una casa loro dove poter vivere e per questo con i primi guadagni ha pensato subito di comprare una casa per la mamma.

“Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata. Quando sono arrivata in Italia era il mio obiettivo, le ho comprato una casa e gliel’ho arredata. Ho fatto tanto per lei” – ha confessato Delia non riuscendo a tratti a trattenere la commozione.

Nella chiacchierata ha avuto modo anche di parlare di Alex Belli e del suo comportamento che la sta mandando in confusione.

Fonte: web

“Sono in confusione, ho visto cose paradossali. Mi manca quella complicità che avevamo. Lui è uscito per recuperare il nostro rapporto ma non mi ha detto alcune cose per paura” – ha ammesso la ragazza.

Intanto dopo la puntata di ieri sera le cose per Delia sono precipitate con la sua intenzione di lasciare anzitempo la casa.

“Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima” – ha confidato a Manila che ha cercato di farla ragionare. Addio nelle prossime ore?