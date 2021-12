Delia Duran e Alex Belli sono tornati a casa insieme dopo tre mesi dell’attore nella casa del Grande Fratello VIP. Un periodo non facile per la modella sudamericana che è entrata nel giardino di Cinecittà per lasciare il marito.

L’attore ha quindi fatto un passo indietro e ha deciso di uscire dalla casa per seguire il suo cuore. Ma sarà bastato per farsi perdonare? Delia Duran è infatti molto arrabbiata e giustamente si sta prendendo il suo tempo per scegliere se perdonare o meno Alex.

La donna ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha rotto il silenzio e ha descritto le sue emozioni in questo momento:

Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Soleil. Quella è una provocatrice. L’ha provocato, è caduto nel gioco. Mi vergogno di quello che succede, sono con mia madre, è venuta dal Venezuela, piange e la sua sofferenza mi rende tutto ancora più terribile.

Ha anche messo i puntini sulle i e ha spiegato chi è Carlo Cuozzo, l’uomo con cui è stata paparazzata in un locale di Milano in atteggiamenti intimi e come lei ha ammesso c’è stato di più di un bacio:

È un amico, non lo conosce Alex. È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo.

Sembra però che tutto sia stata una ripicca nei confronti del marito che di baci con Soleil Sorge ne ha scambiati a migliaia. E ora cosa succederà? Ecco la conclusione di Delia: