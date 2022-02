Senza alcuna ombra di dubbio, Delia Duran è uno dei personaggi famosi più chiacchierati all’interno del mondo della televisione e dei social. La moglie di Alex Belli è stata per molto tempo al centro del gossip per via di alcune “questioni di cuore” nella casa del Grande Fratello Vip. Ma sapete come era la showgirl qualche anno fa? Scopriamolo insieme!

Di recente Delia Duran è finita al centro della cronaca rosa. Questa vola a rendere protagonista la moglie di Alex Belli di un gossip è stata una foto spuntata sui social che la ritrae qualche anno fa. Scopriamo insieme come era la donna prima di ricorrere alla chirurgia estetica.

Nata nel 1988, Delia Duran è una modella e attrice venezuelana. Approdata in Italia, la showgirl è iniziato a cavalcare famose passerelle per poi essere protagonista di alcune fiction. Tra queste ultime troviamo “Il bello delle donne” e “L’onore e il rispetto”.

L’ex concorrente di Temptation Island, programma i cui ha partecipato insieme ad Alex Belli, è di una bellezza mozzafiato. Tuttavia, tra le varie foto pubblicate sui social un dettaglio non è di certo passato in osservato agli occhi dei fan.

Si tratta del prima e dopo della chirurgia estetica. Infatti c’è una foto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui possiamo osservare la notevole differenza. Il primo scatto risale al 2016 e ritrae la showgirl dietro le quinte dell’Ares mentre l’altro è più recente.

Dalle immagini in questione appaiono alcuni evidenti cambiamenti dovuti a qualche ritocchino, soprattutto sul naso e sul seno. Tuttavia, nonostante la moglie di Alex Belli abbia deciso di sottoporsi ad interventi estetici, la caratteristica che più la contraddistingue rimane il suo incredibile fascino.