Delia Duran senza freni: “Sono al GF per trovare un nuovo uomo, mi piace Barù”

In pochi giorni la compagna di Alex Belli è già riuscita ad attrarre tutta l'attenzione su di lei

Terminata l’avventura di Alex Belli nella casa ora è Delia Duran a far parlare di sé con il suo comportamento. Barù ogni tanto sta lanciando delle frecciatine insinuando che la nuova arrivata sia nella casa solo per cercare la popolarità e non per chiarire la vicenda con suo marito.

Ieri notte stanca delle parole del coinquilino Delia Duran è sbottata: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica” – ha detto.

Fonte: web

Barù non crede alle parole di Delia

Ma Barù non intende cedere ed ha rincarato la dose dicendo: “Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co****ne e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo” – ha detto.

E ancora: “Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare. Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti”. Attacco duro con Delia che è rimasta spiazzata.

Vedremo in puntata cosa accadrà, se Alfonso Signorini tratterà l’argomento, cosa quasi scontata. Non è nemmeno da escludere che Alex Belli entri nella casa nelle prossime settimane per un chiarimento con la moglie che nei giorni scorsi prima aveva detto di voler chiudere definitivamente la sua storia d’amore, salvo poi ritrattare qualche ore dopo.