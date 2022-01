GF Vip: Barù trasgredisce le regole. Fa la pipì nella piscina. La ramanzina di Giucas Casella

Nella casa del GF Vip si sta facendo spazio un nuovo e intrigante personaggio. Stiamo parlando di Barù, che continua a far conoscere il suo spirito ribelle. Non è passato inosservato ciò che ha fatto in queste ultime ore. Pare che il gieffino abbia trasgredito le regole imposte dalla redazione sulla piscina.

Giucas Casella, presente durante la violazione, ha reagito subito e lo ha prontamente rimproverato. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Alcuni inquilini si trovavano in piscina, compreso Barù. Quest’ultimo ha fatto una dichiarazione che ha lasciato senza parole i concorrenti. Senza veli il gieffino afferma: “Io faccio la pipì”.

Una dichiarazione che solleva immediatamente la reazione contrariata dei gieffini. Uno tra tutti è Giucas Casella, il quale gli ha fatto immediatamente una bella ramanzina. Gli fa presente che è un atto severamente vietato dalla produzione. “Barù no, Barù non si fa. Non si può, ci danno la punizione”, grida a voce alta Giucas Casella, provando in questo modo a fermare il suo amico.

Ma a niente sono serviti gli avvertimenti. Barù, senza ascoltare nessuno e senza rispetto per i suoi compagni di avventura, fa ciò che aveva detto. Il gieffino fa pipì nella vasca. Ha di fatto trasgredito le regole. I Vipponi in coro esclamano: “È tutto giallo”. Giucas perde la pazienza e fa una richiesta ufficiale affinché l’acqua venga disinfettata, per cercare di illudere la produzione del GF Vip.

A quanto sembra, Barù non riesce proprio a mantenere il rispetto per le regole. È lui stesso a confessare di essere un uomo dallo spirito libero. Ma dà dimostrazione anche di non aver timore di trasgredirle. Anche riguardo all’ipotesi di avere un flirt all’interno della casa, il gieffino rispedisce al mittente tutte le insinuazioni. Dichiara di non aver voglia di impiantare una storia sentimentale solo per creare clip intriganti. Lui va avanti per la sua strada.