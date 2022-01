Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP e il suo ingresso sta già facendo discutere. La ragazza, infatti, ha degli atteggiamenti piuttosto contraddittori e non ha convito del tutto il pubblico, per alcuni infatti sarebbe tutta una funzione.

Gli stessi dubbi sono emersi nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque ospite da barbara d’orso c’era Silvana Giacobini, la donna ha raccontato quello che le avrebbe detto la ragazza in un fuori onda nello stesso programma di Barbara D’Urso a novembre.

Devo dire una cosa Barbara, all’inizio erano d’accordo Delia e Alex! Sì erano d’accordo all’inizio loro due. Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma. Dico questo perché fuori onda e proprio in una trasmissione tua, di Pomeriggio Cinque, la Duran mi ha fatto delle confessioni.

Le confessioni sarebbero piuttosto esplicite:

Io durante la pubblicità le ho chiesto ‘come fai a resistere con quello che vedi in televisione?’. Lei era seduta vicino a me e mi ha risposto ‘guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip’. Questo come per dire che il marito era stato bravo. Peccato però che dopo questo gioco è sfuggito di mano a Belli. Adesso infatti Delia soffre e forse anche Soleil non sta benissimo.

Sembrerebbe quindi che se il tutto è iniziato come un gioco è poi finita in modo ben diverso. La pantera del Sudamerica ha poi razionalizzato la situazione all’interno della casa:

“La colpa ovviamente è anche di Alex, perché è lui quello impegnato. Però ci sono alcune cose da chiarire. Soleil è la donna e lo doveva fermare quando ha visto che c’erano dei comportamenti too much. Quindi poteva dire alt e invece ha continuato facendo peggio. Certo che sono arrabbiata anche con lui, non ce l’ho soltanto con lei sia chiaro. Lui prima è sempre stato fedele e non è mai andato oltre. Certi atteggiamenti possono ferire me che sono la sua vera compagna. Alex non recita, lui è vero, però poteva fare un po’ meno con Soleil. Lei invece è una gatta più viva che morta, sa come aggredire le persone e ha una doppia faccia.“