Delia Duran svela cosa le ha detto Alex della notte sotto le coperte con Soleil Sorge

Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP da appena una settimana e già avuto diversi crolli. L’attrice sudamericana ha fatto diversi confessionali e in uno in particolare è emerso uno dei dolori più grandi della donna.

Si tratterebbe di quella famosa notte passata tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le lenzuola. Di cosa è successo sotto quelle coperte sono emerse diverse versioni, ma sembrerebbe che Delia Duran la sappia lunga.

La donna, entrata nella casa, ha avvertito Soleil Sorge che il marito l’aveva messa in guardia su cosa accaduto quella notte e in un confessionale ha spiegato:

Lei e Alex non hanno detto le cose per come stavano. Lui mi ha confessato tutto e confermo che tra loro c’è stata l’intimità. Però attenzione, me lo ha confessato dopo che l’ho perdonato, mi ha detto proprio tutto. Questo è stato il mio sbaglio più grande, perdonarlo subito, ma in amore spesso accade che sei cieco e vai avanti.

Su Soleil Sorge ha le idee chiare:

Lei si è innamorata persa di Alex pensando che lui avrebbe scelto lei al posto mio, vuol dire che allora ha un grande sentimento per mio marito. Io sono la sua donna, però mi vengono tanti pensieri. Ho un po’ di paura. Lui forse è davvero innamorato di lei e non me lo vuole ammettere.

Ma anche Soleil Sorge non ha parole carine per l’acerrima nemica: “Quella è una disperata di fama e popolarità. Credo che Alex non sia d’accordo con tutto questo. Questa è una mossa patetica e sbagliata. Lei dovrebbe preoccuparsi delle nostre parole, degli sguardi e dei gesti che c’erano qui dentro. Se il matrimonio è tentennato un problema c’è. Credo che lei abbia voglia di apparire e fare show. […] Io se le cose continuano così ho chiuso e smetto di stare zitta e di tutelare lui e lei“.