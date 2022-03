Delia Duran torna a parlare della sua amicizia speciale con Antonio Medugno messa a freno dall’entrata inaspettata di Alex Belli. La showgirl la prima settimana all’interno della casa si è mostrata sempre più vicina al gieffino tanto da confessare la sua attrazione nei suoi confronti.

Tra di loro sembrava stesse per nascere qualcosa di più di un semplice affetto ma l’arrivo di Alex Belli nella casa ha cambiato ancora una volta le carte in tavola. Il triangolo di questa edizione che vede protagoniste Delia, Soleil e infine Alex sembra ormai terminato.

Il famoso attore dopo una lunga serie di riflessioni ha deciso di rimanere al fianco della moglie, mettendo alcuni paletti in merito alla sua amicizia con Soleil. Nonostante questo, ora che Alex è nuovamente fuori dalla casa, Delia Duran si è lasciata andare ad alcune confessioni inaspettate.

La gieffina ha così svelato il suo interesse per Antonio e ciò che sarebbe accaduto se suo marito non fosse mai rientrato nel reality. Un confronto faccia a faccia che ha portato a galla il pensiero della showgirl venezuelana che per settimane è rimasta in silenzio.

Delia Duran svela la verità su Antonio Medugno

La moglie di Alex Belli durante una lunga chiacchierata con Antonio ha spiegato il suo punto di vista in merito al loro rapporto di ‘amicizia’. Quest’ultima infatti, in un faccia a faccia ha svelato: “È stato un bellissimo feeling, io non sono mai bugiarda con me stessa e non lo farò con le persone che ho vissuto in questo programma”.

Di tutta risposta anche Antonio ha voluto dire la sua in merito spiegando: “Io l’apprezzavo non per quanto è bella fisicamente, ma perché era dolce e buona con me. Vedevo che in puntata passava… parlo al passato perché ormai il feeling bello è finito”.

Secondo il punto di vista di Delia, il loro rapporto è cambiato dopo l’entrata di Alex Belli nella casa. A distanza di una settimana dall’uscita dell’attore, la showgirl ha rivelato: “È finito prima di Alex. Io avevo preso la decisione di lasciarlo ed è nato un feeling bellissimo con Antonio, devi ammettere che c’era. Mi dispiace che abbia percepito le mie parole come se ti usassi come un giocattolo, era uno scherzo ma non era una vendetta su Alex”.

“Io sono sempre stata sincera con me stessa e gli altri […] Antonio era una cosa di più anche se è ovvio che c’era in mezzo Alex. Ti ho detto che avrei fatto pace con lui. Mi dispiace che tu abbia capito diversamente, ma la mia priorità era risolvere il problema con Alex. Io ti ho detto che non volevo un rapporto amoroso con te qui dentro… Se Alex non fosse venuto qui, magari sì. Lo volevamo tutti e due, tu lo volevi ammettilo” termina la gieffina.