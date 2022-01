È entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello VIP, ma Delia Duran ha già capito con chi confidarsi. La moglie di Alex Belli non solo ha stretto già amicizia, ma ha rivelato anche diversi segreti della sua vita privata.

In una lunga chiacchierata con Miriana Trevisan, la modella sudamericana ha raccontato come si è sentita questi tre mesi fuori senza suo marito e vedendo cosa stesse succedendo nella casa con Soleil Sorge:

Non sono stata bene fuori. Io non sono come quella che mi hanno descritto e voglio raccontare chi sono. Ho il diritto di dire chi sono davvero. Anche perché sono passata come una donna che non sono, una cornuta, che si fa manipolare, che non ha rispetto per sé stessa e dignità. Basta, non è così, è sbagliato dipingermi così. Nell’amore ci sono alti e bassi e bisogna capire. Ci sono dei dubbi che vengono dal dolore e dal tradimento. Perché io sono stata tradita, ho subito un tradimento non soltanto fisico, ma verbale.

A Miriana Trevisan non è sfuggito il fatto che la ragazza volesse rivelarle un segreto molto delicato e l’ha messa in guardia:”Attenta, vuoi chiedere a loro se puoi farlo senza microfono? Magari fallo poi in privato, se non vuoi farlo in modo pubblico non lo fare.“

Delia Duran però, non si è preoccupata troppo e ha svelato una cosa molto delicata della loro vita familiare: