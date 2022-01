GF Vip, Lulù Selassié gela Miriana Trevisan che ammette: “Ho sbagliato”

Continuano gli scontri all’interno della casa del GF Vip. Questa volta il diverbio nasce tra Lulù e Miriana Trevisan. La principessa si accorge che le sue riserve di latte, presenti in frigorifero, sono finite e rimprovera immediatamente la Trevisan. Questa mattina, la piccola Lulù pare essersi svegliata con la luna storta.

Fonte studio GF Vip

Dopo essere andata in cucina, mentre i suoi compagni si allenavano, la principessa si è subito scagliata contro Miriana, rimproverandola per aver utilizzato il suo latte. La Trevisan ammette di aver preparato la colazione per Barù e di essersi appropriata delle scorte della Selassié. “Ho sbagliato” dice la showgirl, che confessa di aver commesso un errore sì, ma involontario.

La gieffina, per farsi perdonare, offre un po’ di latte presente nel frigo dell’altro gruppo. Ma Lulù, non molla la presa e rifiuta in malo modo l’offerta, convinta che se accettasse gli altri coinquilini se la prenderebbero con lei. Dopo un primo momento di screzio, la principessa fa un primo passo di perdono, avvicinandosi alla showgirl per seppellire l’ascia di guerra.

Le due gieffine si abbracciano. Sembra proprio che la ramanzina di Alfonso Signorini abbia portato i suoi frutti. In fin dei conti, ora più che mai i gieffini non si possono più permettere di intavolare discussioni inutili e futili. I telespettatori e la redazione del reality, dati i precedenti della scorsa settimana, le parole fuori posto e gli atteggiamenti scomposti, hanno richiesto a chiare note ai concorrenti di utilizzare più coscienza.

Ma non solo: Lulù condivide con Manila e Davide una merenda con delle brioche molto buone. Pronta a rinfrescare la memoria alla principessa, arriva di corsa Sophie Codegoni che le ricorda che sta condividendo del cibo con il gruppo rivale: “Ragazzi per principio non dovete”. Un appello aperto a tutti i compagni della sua fazione.