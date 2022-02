Negli ultimi giorni Delia Duran è molto vicina a Barù, se i due avevano iniziato in malo modo adesso sembrano essersi avvicinati parecchio.

Allo stesso modo, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno consigliato alla Pantera del Sud America di non cadere negli stessi errori di Alex Belli.

Anche Jessica Selassié non vede di buon occhio il rapporto che si è creato tra i due, che tra le altre cose si sono anche baciati, ma la bella Sud Americana è convinta del rapporto che si sta creando.

Delia Duran poi ha spiegato di essere totalmente libera di fare ciò che vuole, soprattutto perché non è neanche sposata ufficialmente con Alex Belli:

Non posso parlare con Barù? Posso essere libera di stare con lui? Non c’è niente di male e non mi piace essere attaccata per questo. Jessica ad esempio mi ha detto di non ballare più con Barù, lei lo sta soffocando e non è bello. Con Barù dite che è un gioco molto er0tico? Vabbè io sono fatta così. Devo mettermi in una gabbia per Jessica? […] Poi io sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare il cavolo che mi pare nella vita ricordati.