Demet Ozdemir: ecco perché ha divorziato da Oguzhan Koc

Demet Ozdemir è un’attrice turca diventata molto famosa in Europa e in Turchia sopratutto per il personaggio di Sanem Aydin interpretato nella soap opera Daydreamer che ha avuto un grande successo.

In quella serie ha recitato anche Can Yaman e tra i due ci sono state anche diverse voci che parlavano di un possibile flirt. Demet invece si è innamorata del cantante Oguzhan Koc e i due sono convolati a nozze.

Fonte: web

La cerimonia, preceduta da quella tradizionale del tè in famiglia con pochi e intimi invitati, è stata un concentrato di divertimento, romanticismo e moda dato che la sposa ha scelto tre look uno più fashion dell’altro. Ma quella che sembrava una storia d’amore degna di un libro si è trasformata in altro visto che dopo soli 8 mesi la coppia ha annunciato il divorzio.

“È vero che non siamo riusciti a far funzionare il nostro matrimonio e abbiamo deciso di divorziare. Sappiamo che questa decisione, che abbiamo preso nel rispetto reciproco, influenzerà anche le nostre famiglie e stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti questo processo nel modo più delicato senza turbare nessuno” – questo il breve comunicato con cui l’attore rese noto la notizia della fine della storia d’amore con Demet.

A distanza di qualche mese da quel comunicato stanno circolando alcune indiscrezioni circa il motivo che ha spinto i due a far finire il loro matrimonio dopo soli 8 mesi. La prima ipotesi parla di un lite furibonda avvenuta durante una festa lo scorso mese di febbraio nei giorni successivi al terribile terremoto che ha colpito la Turchia.

Sembra che mentre uno voleva festeggiare l’altro per rispetto di quanto accaduto avrebbe preferito non prendere parte all’evento. Una lite che avrebbe fatto traboccare il vaso.

L’altra ipotesi in arrivo dalla Turchia è più pesante e svela di un accordo contrattuale tra i due e dell’inesistenza di un sentimento d’amore. La mossa delle nozze solo un pretesto per accrescere la popolarità di entrambi.