Una notizia inaspettata è arrivata oggi dall’altra parte del mondo. Un mese fa aveva dichiarato di esser attratta solamente da donne, ma ora Demi Lovato torna sui social con un nuovo coming out: la cantante si definisce di genere non binaria.

Nel mondo dello spettacolo ci vuole forse un coraggio maggiore per parlar di sé e ammettere la propria identità sessuale. Oggi, probabilmente dopo un percorso di terapia, Demi Lovato torna a parlare della propria identità di genere spiegando:

Oggi sono felicissim* di condividere di più della mia vita con voi tutti. Sono fier* di farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them.

Poi continua, spiegando che la riflessione e la confessione è avvenuta dopo un lungo periodo. Il suo coming out ha l’obiettivo anche di aiutare tutti coloro che ancora hanno difficoltà a parlarne:

Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e riflessione. Sto ancora imparando ad entrare in me stess*, e non pretendo di essere espert* o un* portavoce. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di condividere chi sono realmente con coloro che amano. Continuate a vivere nelle vostre verità e sappiate che vi sto inviando tantissimo amore. Baci.