Gaia Zorzi è diventata molto popolare sui social durante il periodo del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato e poi vinto suo fratello Tommaso. La 22enne era solita commentare le gesta del fratello nella casa di Cinecittà, senza risparmiargli velenose critiche. Schiettezza e ironia sono i suoi tratti distintivi, per questo in molti sognano un tandem tra i due fratelli in tv.

Ieri Gaia Zorzi ha deciso di fare coming out sui social dichiarando la sua bisessualità. Era bastato un tweet di Pierpaolo Pretelli che rispondeva ironicamente a Giulia Salemi (“only potatoes”) per incoraggiare la sorella di Tommaso a dichiararsi apertamente.

“Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale” – ha scritto su Twitter la sorella di Tommaso Zorzi, scatenando un tam tam generale.

Tanti i commenti di stima e di affetto da parte di numerosi ragazzi che non trovano il coraggio di dirlo alla propria famiglia o agli amici. “Bel messaggio che darà tanta forza e coraggio ad altre ragazze” – solo uno dei tanti commenti. Tra i commenti non poteva mancare quello di suo fratello Tommaso che ha scritto: “E lo scopro così, da Twitter?” – facendo intendere che non conoscesse nulla. Poi l’influencer si è congratulato con la sorella: “Sono davvero felice per te. Spero tu prenda il meglio da entrambi i mondi” – ha scritto.

“Amo mi sa che non ti è arrivata la mia email. Forse dovrei taggare mamma e papà?” – ha risposto Gaia. Il riferimento è al coming out di Tommaso Zorzi, che aveva detto ai genitori di essere omosessuale con una mail inviata alla mamma, con il papa in copia conoscenza.

“Quando vivevo a Londra, tornavo in Italia di nascosto per vedere il mio ex fidanzato, una volta mia mamma si è accorta e le ho detto una bugia. Ma tornato a Londra ho capito che dovevo dirle la verità. Allora ho mandato una mail a mia mamma, con in copia mio padre, in cui rivelavo di essere innamorato di questo ragazzo” – disse una volta a Verissimo.