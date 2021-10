Denis Dosio, la rivelazione dell’ex gieffino: “É per questo che l’ho aperto”

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, OnlyFans è una piattaforma virtuale in cui gli utenti che vi sbarcano possono condividere alcuni contenuti previo pagamento. Sono molti coloro che giorno dopo giorno decidono di sbarcare sulla piattaforma. Tra questi, nelle ultime ore anche Denis Dosio si è deciso ad approdare sul famoso sito web.

Dopo Lucas Peracchi e Mariano Catanzaro, anche Denis Dosio ha deciso di sbarcare sulla piattaforma virtuale OnlyFans. L’ex gieffino non ha tardato a spiegare via social le reali motivazioni che lo hanno spinto ad approdare sul sito.

Queste sono state le parole del giovane riguardo la sua iscrizione su OnlyFans:

Sta succedendo il delirio! Ma perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto.

E, continuando con la sua spiegazione, Denis Dosio ha aggiunto:

Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan.

Denis Dosio sbarca su OnlyFans: tutti i Vip approdati sulla piattaforma

C’è da dire che Denis Dosio non è l’unico volto conosciuto ad essere approdato nella piattaforma. In questi giorni anche Nicole Minetti ha fatto sapere di essersi iscritta al sito web, così come Lucas Peracchi e Mariano Catanzaro.

Nonostante abbia ricevuto parecchie critiche da parte di alcuni utenti, l’ex gieffino è deciso a condividere sulla piattaforma alcuni contenuti che sui normali social non potrebbe pubblicare.

