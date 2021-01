Denis Dosio vittima degli haters risponde con una story

Denis Dosio vittima di body shaming. Succede anche questo sui social, una risorsa utile se affidati in buone mani, ma che talvolta si trasformano nel regno dell’anarchia, alimentati esclusivamente dall’odio di certi utenti, i cosiddetti leoni da tastiera. Per rivalersi di una vita insoddisfacente, se la prendono gratuitamente con i personaggi più e meno noti dello spettacolo e non solo.

Denis Dosio denuncia le angherie subite

Di certo lascia esterrefatti sentire qualcuno criticare Denis Dosio per l’aspetto fisico. Con una lunga serie di Instagram Stories, il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato alle accuse degli haters nei suoi confronti. In totale franchezza, li ha imputati di commettere atti di body shaming. Partendo dal presupposto che non è solito caricare questo genere di storie, in quanto gli scoccia replicare alle cattiverie, stavolta fa un’eccezione, ha chiarito il 20enne.

Disparità di trattamento

Secondo l’opinione di Denis Dosio sul web si pecca di incoerenza, e a livelli altissimi. Difatti, qualora gli stessi commenti fossero usciti sotto il Tik Tok di una donna avrebbero stroncato i responsabili. Si sarebbero dispiaciuti per la persona bersagliata dalle offese gratuite e avrebbero sporto subito denuncia. Invece sotto un ragazzo tutto è concesso, ha scritto il classe 2001, visibilmente contrariato.

Dispiace constatarlo, tuttavia in passato già diversi personaggi famosi hanno ricevuto un trattamento analogo. E di frequente altri vip hanno lamentato simili episodi mediante le pagine personali.

Discriminazione al contrario

Con la sua uscita, Denis Dosio spera evidentemente di porre luce su un problema da lui avvertito. Ad avviso dell’ex gieffino di Alfonso Signorini, si commette sì discriminazione di genere, ma in senso contrario.

Denis Dosio: il gossip con Asia Buscantella

Nell’ultimo periodo il ragazzo è finito al centro della cronaca rosa per una presunta liaison con Asia Busciantella, ex alunna de Il Collegio comparsa insieme a Denis in alcuni video condivisi su Tik Tok.