Denis Dosio è stato bannato da Instagram. Il suo profilo che vantava centinaia di followers è stato infatti chiuso a seguito delle numerose segnalazioni che sono arrivate.

L’accaduto è stato commentato dal diretto interessato con un video pubblicato su TikTok. Denis ha esordito nel video in lacrime disperato per quanto accaduto.

“Voi pensate sia un gioco, beh sappiate che non mi sto divertendo. Vi diverte far chiudere profili di persone perché non vi piacciono? Non sapete quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà e voi mi deridete, ad agosto dovevo andare a Ibiza e ora devo tornare a lavorare nel cantiere di mio zio, con lo scalpello e io non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi. Se c’è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma faccia un post, una storia, qualunque cose con l’hashtag io sto con Denis, perché solo con voi posso sperare di tornare a produrre contenuti” – le parole del content creator

Ma la realtà invece è ben altra. Denis dopo le lacrime iniziali si è mostrato indifferente dinnanzi alla chiusura del profilo Instagram.

“Mi state solo dando più tempo per spaccare su OnlyFans” – ha detto. “Non ci avrete mica creduto?” – ha concluso mostrando il dito medio verso quelle persone che hanno segnalato i suoi contenuti facendo chiudere il profilo.

Denis è diventato molto popolare negli ultimi anni soprattutto sulla piattaforma OnlyFans dove realizza contenuti spesso per adulti visionabili solo previo abbonamento. Ebbene il suo profilo Onlyfans è uno dei più seguiti in Italia.

Un seguito che gli sta permettendo di guadagnare cifre corpose. Ma spesso non sono mancate le polemiche per i contenuti presenti in questi video. In diverse occasioni Denis è finito nel mirino della critica e anche della giustizia per alcuni video girati in luoghi pubblici.