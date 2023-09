Dennis Fantina, l’ex vincitore di Amici rivela: “Rimasto senza lavoro”

In questi ultimi giorni il nome di Dennis Fantina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sul social Tik Tok è diventata virale una clip che ritrae l’ex vincitore di Amici il quale, dopo la vittoria del talent, non è riuscito a trovare un posto nel mondo dello spettacolo.

Solo qualche mese fa, ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, Dennis Fantina aveva rivelato il ritorno alla vita di sempre dopo la fine del successo ottenuto con la vittoria della prima edizione di Amici di Maria De Filippi, avvenuta nel 2001. Queste sono state le parole che l’ex cantante ha rilasciato nel salotto di Oggi è un altro giorno:

E, continuando, Dennis Fantina ha poi aggiunto:

Questa cosa mi ha un po’ intristito, ma ho le spalle abbastanza larghe. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore. Cosa faccio in questo momento? Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Quando non canto lavoro al bar. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo. Poi ho fatto anche il corriere espresso. Suonavo e citofonavo e quando arrivavo al piano la gente mi diceva ‘ma tu non sei Dennis Fantina? Accadeva tutti i giorni e mi chiedevano anche di cantare. Ma succede anche al bar che mi riconoscono.