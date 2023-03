Desdemona Balzano critica il programma dopo l’addio a Uomini e Donne

Desdemona Balzano ha dovuto abbandonare Uomini e Donne dopo la segnalazione fatta in studio da Armando Incarnato. La scorsa settimana è stata mandata in onda la puntata in cui si è parlato del comportamento di Desdemona. Sono stati fatti ascoltare alcuni audio in cui l’ex dama parlava con il suo manager in cui diceva che sarebbe voluta restare all’interno del programma il più a lungo possibile per avere più visibilità.

Fonte: web

Per questo motivo Maria De Filippi l’ha invitata a lasciare il programma. A questo punto dopo la messa in onda della puntata la stessa Desdemona ha pubblicato sul suo profilo Instagram le querele che ha fatto nei confronti di Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone per aver diffuso materiale non autorizzato.

Tra l’altro Desdemona per smentire le voci sul suo conto ha reso noto che la relazione con il cavaliere Giuseppe che ha conosciuto proprio all’interno di Uomini e Donne sta proseguendo.

“Molti hanno erroneamente pensato che lui mi avesse volutamente lasciato sola ad affrontare il mio rientro in studio. Lui uscito per seguirmi, e fatto accomodare nei camerini, nessuno aveva comunicato che io ero rientrata in studio. A me avevano riferito che non riuscivano a trovarlo” – ha detto la dama.

A questo punto ha reso noto che il legame tra i due sta proseguendo: “I momenti difficili spesso tirano fuori il meglio delle persone e questa caduta è stata la scossa che ci ha fatto capire quanto è forte il nostro legame”.

Dopo le sue dichiarazioni però la donna è stata criticata dai fan del programma. Così Desdemona ha postato nella storie uno screen di un messaggio di una persona che si è spacciata per una della redazione che la criticava apertamente per il suo comportamento.

“So che Uomini e Donne vi ha abituato alle finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra è vera” – ha scritto.