Detto Fatto chiude: le lacrime di Bianca Guaccero durante l’addio

Detto Fatto chiude a distanza di 10 anni dalla sua prima e amata puntata firmata Rai 2. Il programma condotto prima da Caterina Balivo e attualmente da Bianca Guaccero è arrivato al termine del suo percorso dopo l’inizio avvenuto nel lontano 2013.

La conduttrice durante la sua ultima puntata ha così annunciato la spiacevole notizia in diretta tv confermando tutte le indiscrezioni che negli ultimi giorni erano emerse. Un addio amaro e pieno di lacrime per Bianca Guaccero che, non ha trattenuto la grande commozione.

La 41enne non è così riuscita a trattenere le lacrime quando la redazione le ha mandato un video a sorpresa che ha riempito il suo cuore d’affetto. Il video messaggio dedicato a Bianca è arrivato direttamente dalla conduttrice precedente ovvero Caterina Balivo.

I due volti noti di Rai 2 hanno così dimostrato un grandissimo affetto nei confronti della trasmissione che per anni hanno condotto e con il quale, hanno trascorso tantissimi pomeriggi.

Detto Fatto chiude: il videomessaggio della Balivo per Bianca Guaccero

Prima di scoprire le parole all’interno del video, Bianca ha voluto salutare e ringraziare il programma e lo stesso pubblico a casa: “Sono passati quattro anni in questo studio da quando io per la prima volta ho fatto questa passerella e veramente questi quattro anni da un lato sono volati, dall’altro me li ricordo tutti”.

“Io devo ringraziare voi pubblico per come mi avete accolta, perché io era abituata ad interpretare dei personaggi. Mentre qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno” prosegue la Guaccero.

Subito dopo le parole della conduttrice, la regia ha mandato in onda il video messaggio di Caterina Balivo che, ancora una volta ha speso parole d’affetto nei confronti del programma. Quest’ultima infatti, ha così spiegato: “Ciao Bianca, ciao a tutti voi. Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata. Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ricordo ancora le riunioni notturne, le chat che andavano a tutte le ore”.

“Tu Bianca hai fatto benissimo, sono stati anni belli, sei stata una perfetta padrona di casa. Tutte le persone che sono lì sono persone veramente carine. Insomma Bianca, siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, ora però è tempo di salutarle e poi chissà di rincontrarle” termina Caterina Balivo.