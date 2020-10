Gioia infinita per l’attrice ed ex modella Youma Diakite e per il suo compagno, l’imprenditore Fabrizio Ragone. Nella giornata di ieri, infatti, è venuta al mondo la loro seconda figlia. La coppia, che ha una relazione che dura da moltissimi anni, aveva già dato alla luce il piccolo Mattia nel 2014. L’annuncio della nascita della bimba, è arrivato direttamente sul profilo dell’ex naufraga de L’isola dei famosi.

…e poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore. Sei un piccolo germoglio di speranza in mezzo ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia.

Parole cariche di amore quelle con cui la 49 enne, ex top model di alcune tra le maggiori case di moda mondiali, ha accolto l’arrivo della sua seconda figlia. La bellissima Youma ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram tre foto. Nella prima si vede la manina della bimba appena nata, nella seconda un orsetto di peluche e nella terza è ritratta la neo arrivata mentre fa un sonnellino.

La grande gioia della Diakite era già emersa quando lo scorso giugno aveva annunciato, sempre sui suoi profili social, l’imminente arrivo di un altro angioletto nella vita sua, di Fabrizio e del piccolo Mattia.

Ospite in una puntata di Verissimo, la bellissima Youma diede l’annuncio della sua gravidanza. Una cosa totalmente inaspettata ma che le ha riempito il cuore di felicità fin dal primo momento in cui l’ha scoperto.

La carriera di Youma Diakite

Youma Diakite è nata a Kayes, nel Mali, il primo maggio del 1971 ed è un’ex modella, personaggio televisivo e attrice. Ha vissuto fino all’età di 7 anni nella sua patria, per poi trasferirsi a Parigi.

Crescendo, emerge sempre di più la sua bellezza mozzafiato che le permette di entrare nel mondo della moda e di essere apprezzata come modella dai maggiori stilisti, soprattutto italiani.

Proprio in Italia si trasferisce intorno al 1998, più precisamente a Milano. Nella capitale italiana della moda trova la sua fortuna non solo come modella, ma partecipando anche a diverse produzioni cinematografiche e televisive.

L’ultima apparizione importante risale al 2019, quando era stata selezionata come naufraga per L’isola dei Famosi. La sua esperienza nel reality della Rai, però, dura ben poco. Infatti, ha abbandonato il gioco per nostalgia di casa e per la mancanza di suo figlio Mattia.