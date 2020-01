Diana Del Bufalo, chi è il nuovo fidanzato? Diana Del Bufalo avrebbe un nuovo fidanzato: ecco a voi chi potrebbe essere la nuova fiamma

Diana Del Bufalo potrebbe avere un nuovo fidanzato? Dopo la fine della storia d’amore con Palo Ruffini, ecco che ora potrebbe aver trovato la felicità tra le braccia di un altro collega. Secondo il settimanale Chi, infatti, l’attrice e cantante originaria di Roma avrebbe iniziato un flirt insieme a Cristiano Caccamo.

Purtroppo la storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è naufragata. L’attrice romana e il conduttore de La Pupa e il Secchione 3 in onda sui canali Mediaset, con cui ha avuto un’esperienza nella trasmissione Colorado, si sono lasciati da qualche tempo. Ma per lei sarebbe tornato il momento di sorridere accanto a un altro amore.

Il settimanale Chi sostiene che Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo siano innamorati. Lui è un attore che sicuramente avrete visto in uno dei fanti film e fiction che lo hanno visto presente nel cast, come ad esempio Provaci ancora prof!, Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti, Matrimoni e altre follie, La vita promessa e anche in Don Matteo.

La rivista ha sostenuto di aver ricevuto segnalazioni da parte di alcuni lettori del settimanale che li avrebbero visti insieme in una vacanza alle Maldive.

Per la showgirl un nuovo amore, che secondo le indiscrezioni andrebbe a gonfie vele. I lettori di Chi li avrebbero visti mentre si baciavano e si facevano delle tenere coccole mentre si trovavano in una romantica vacanza.

I due saranno anche insieme per la prima edizione italiana di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, un programma che si potrà vedere su Amazon Prime Video con protagonisti tutta una serie di coppie di concorrenti che dovranno scappare dai loro cacciatori.

Chissà se proprio le prove della trasmissione siano state la freccia che ha fatto scoccare la scintilla dell’amore. O magari tutto è nato prima, visto che i due sono amici dai tempi della quarta stagione di Che Dio ci aiuti.

Ma lei nega tutto, anzi, invita le donne a corteggiarlo. Su Instagram ha scritto:

“Abbiamo davvero un rapporto fraterno. Ho più confidenza con lui che con mio fratello – ha aggiunto -, quindi no, purtroppo non c’è. Quando non c’è non c’è, anzi: donne buttatevi, non è gay, andate come un treno”.

Una provocazione? Polvere negli occhi per farci accecare? Chi lo sa? Vivremo e vedremo!