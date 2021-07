Soffrire per amore, talvolta, può essere normale purtroppo. Ma quando l’amore diventa una vera e propria dipendenza, allora il problema va immediatamente risolto. Ed è stato il caso di Diana Del Bufalo che a Ok Salute si è raccontata fino a parlare delle sue dipendenze.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha messo fine alla sua relazione con Paolo Ruffini da ormai due anni e se anche non ha mai fatto riferimento a lui, è facile pensare che le sue dipendenze emotive fossero proprio nei suoi confronti.

Diana Del Bufalo ha raccontato quei momenti che erano ormai un must nella sua quotidianità: il fiato corto e il dolore la pervadevano. In quei momenti, ha spiegato:

Era come se mi mancasse l’aria, un senso di morte improvvisa che mi immobilizzava. Non riuscivo a far entrare ossigeno nei polmoni e arrivavo anche al punto di spogliarmi per non sentire quel senso di soffocamento.

La donna ne è uscita grazie all’aiuto di una psicoterapeuta. Grazie a mesi di terapia è riuscita a comprendere quali fossero i problemi più profondi del suo essere e a combatterli e risolverli. Proprio grazie alla terapia è riuscita a parlare della sua “malattia“:

Esistevo solo in relazione al sentimento che provavo per il mio partner e la giornata era scandita dal nostro rapporto. Bastava uno screzio per alterare il mio umore. A farne le spese ero io, perché non ero mai me stessa e padrona delle mie emozioni. Come tutte le dipendenze anche quella emotiva è capace di regalarti grandi momenti di piacere, ma quando viene meno provoca crisi d’astinenza.