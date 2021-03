Diana Del Bufalo posta le foto delle vacanze ma viene travolta dalle polemiche. La sua risposta non si fa attendere

Diana Del Bufalo è partita alla volta della Svezia e, in tale occasione, ha condiviso alcuni scatti delle sue vacanze passate sulla neve. La questione ha immediatamente sollevato parecchie critiche. Un vero e proprio processo si è tenuto via social contro l’attrice, che ha deciso di replicare per le rime.

Diana Del Bufalo ha fatto le valigie e si è diretta verso la Svezia. Sui canali ufficiali ha puntualmente condiviso degli scatti dei suoi momenti spensierati trascorsi in terra scandinava. Ovviamente, gli attacchi erano, però, dietro l’angolo.

Tanti utenti – a causa delle normative attualmente in vigore – hanno espresso malcontento. In Italia e in molti altri Paesi sono applicate rigide regole. Il motivo, come è facile intuire, dipende dalla minaccia del Covid-19, diffusosi ulteriormente con diverse varianti.

I provvedimenti emanati dalle autorità competenti mirano a contenere e contrastare la diffusione del virus. In considerazione dei divieti sanciti, non si contano quasi più i cittadini costretti a stare lontano da amici e parenti. Senza poi parlare delle vacanze di qualsivoglia tipo, un lusso apparentemente fuori portata.

E allora perché Diana Del Bufalo è intenta a rilassarsi in Svezia? Che per i vip e la gente ‘normale’ siano applicati due pesi e due misure? Il malcontento serpeggiava. Pertanto, l’ex compagna di Paolo Ruffini ha risposto sui canali social. Rivolgendosi ai detrattori, ha segnalato la possibilità di viaggiare in Europa.

Basta leggere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM): il testo specifica i luoghi dove è autorizzato recarsi e mediante quali mezzi. In certi posti ti sottopongono alla quarantena. In Svezia pretendono un tampone molecolare 48 ore prima di salire sull’aereo e al ritorno, nell’aeroporto di partenza per l’Italia, un secondo tampone. Uno non deve smettere di vivere, ha infine tuonato l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi, ma almeno per ora la polemica non sembra essere rientrata.