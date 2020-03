Diana del Bufalo presenta Edoardo Tavassi: il suo nuovo fidanzato Diana del Bufalo ed Edoardo Tavassi escono finalmente allo scoperto. I due piccioncini non si nascondono più e trascorrono sempre più tempo insieme.

Diana del Bufalo ed Edoardo Tavassi hanno deciso di smetterla di nascondersi e di uscire allo scoperto. Dopo essere stati fotografati insieme per le strade della Capitale adesso è l’attrice a rendere pubblico il suo amore con il bel Edoardo.

Molti si sono chiesti per diverso tempo chi fosse il nuovo amore della splendida attrice Diana del Bufalo dopo l’ex Paolo Ruffini.

La storia con il comico-attore Paolo Ruffini è giunta quindi al capolinea e ad investire la bella Diana del Bufalo ci pensa ora Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi e frequente ospite del salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. Diana del Bufalo è uscita allo scoperto finalmente mettendo quindi un punto definitivo alla precedente relazione.

La prima volta Diana del Bufalo ed il 34enne Edoardo Tavassi fratello della esuberante Guendalina Tavassi, erano stati beccati durante una passeggiata romantica per le stradine di Roma tra complicità e dolcezza. La coppia affiatata più che mai pubblica video in cui si diverte, scherza e trascorre tempo assieme.

Il tempo condiviso con Paolo Ruffini sembra ormai decisamente lontano come appaiono lontani i momenti in cui la bella attrice era stata ripresa con espressioni tristi e malinconiche. Per un po’ infatti Diana del Bufalo è apparsa uggiosa ripensando alla sua love story con il comico toscano. La storia con Paolo Ruffini è infatti durata 5 anni nonostante i ripetuti tira e molla.

L’ex coppia però non ha smesso di volersi bene e di provare stima ed affetto reciproco. Infatti nonostante le liti, i continui battibecchi e la sofferenza per come le cose sono andate a finire, Diana del Bufalo e Paolo Ruffini sono rimasti in buoni rapporti. Entrambi si erano resi conto che la loro relazione era ormai giunta ad un punto di non ritorno. Ora alla splendida attrice non resta che godersi la nuova relazione con l’aitante Edoardo Tavassi.