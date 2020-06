Diana Del Bufalo sparisce dai social: troppi attacchi da parte degli haters L'attrice Diana Del Bufalo è sparita dai social, la donna dopo aver ricevuto vari insulti ha cancellato tutti i suoi profili: ecco cos'è successo

Diana Del Bufalo si è cancellata da tutti i social network, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e ora influencer, ha deciso di dare un taglio netto alla sua vita sparendo dai social: ma cos’è successo? Sembra che di mezzo ci siano gli haters.

L’attrice, nell’ultimo periodo, è stata aspramente criticata anche dai suoi stessi follower che non avrebbero gradito alcuni suoi atteggiamenti. L’episodio più recente che la vede al centro delle critiche è quello in merito ai recenti episodi accaduti negli Stati Uniti.

La donna è stata accusata di non aver fatto beneficienza e di non aver espresso un’opinione in merito alla brutale uccisione di George Floyd. Alle critiche aveva risposto lei stessa:

“Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una str*nza egoista, non sapete niente! La beneficenza si fa in silenzio? Ah sì? Però quando la si mostra rompete il ca**o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo?”

Molti utenti si sono scagliati contro la donna anche dopo la cancellazione del profilo Instagram, sostenendo che il suo tagliare i contatti sia stata solo una mossa strategica:

“Segnalo che Diana Del Bufalo ha disattivato temporaneamente, ovviamente per evitare il crollo dei followers. Riapertura del profilo tra pochi giorni sperando che tutti si siano scordati della faccenda quotata 1.01. Poi lei è quella umile, vera, spontanea, una del popolo…” scrive una ragazza.

Altri invece, prendono le difese dell’attrice, alcuni utenti hanno infatti commentato così l’accaduto:

“Diana del Bufalo aveva detto di non essersi espressa perché non sapeva ancora molto sull’accaduto, ma avete continuato esasperandola. Meglio una che dice la verità, piuttosto che avere oggi mille influencers che postano a raffica foto scure, senza sapere che ci dovrebbe essere un silenzio sui social, postando solo quelle e basta. Vi piace essere presi in giro proprio.”

“Non ho ben capito la questione Diana del Bufalo, ma non ho capito neanche perché dobbiate obbligare la gente a parlare di qualsivoglia argomento. Preferisco che un personaggio si esponga solo se realmente crede in un causa, piuttosto che tanto per dire qualcosa.”