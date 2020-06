Diana Del Bufalo torna sui social, in un video spiega i motivi della sua sparizione

Diana Del Bufalo è tornata sui social, l’attrice e nota allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi ha spiegato in un video i motivi della sparizione. Qualche giorno fa la donna era stata attaccata dagli haters, i cosiddetti leoni da tastiera.

Il motivo degli attacchi sembrava essere legato alla tragica morte avvenuta in America: quella di George Floyd, la donna era stata accusata di non aver speso una parola né di aver fatto beneficenza.

In quell’occasione l’influencer si sfogò spiegando che la sua vita privata rimane tale, e non per forza bisogna condividere ogni istante o gesto sui social. Oggi Diana Del Bufalo spiega:

“Faccio questo video di mia spontanea volontà, non mi è stato imposto da nessuno: nessun ufficio stampa, nessun agente, niente di niente. Io so che cosa pensate del mondo dello spettacolo: siamo tutti falsi, vogliamo portare acqua al nostro mulino, vogliamo vedere le persone fallire perché ci fa sentire meglio e perché forse pensiamo di prendere il loro posto e per alcuni è così, sì, ho potuto vedere cose raccapriccianti nel mondo dello spettacolo. Vi assicuro però che ci sono anche tante persone oneste, un’autentica delizia”.

“Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in direct in maniera molto scortese e rabbiosa perché sì, io ho una rabbia repressa a causa di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. Ad agosto è un anno che sto andando in terapia dalla psicologa e con questo non voglio fare la vittima, mi assumo le mie responsabilità, non è una scusa questa ma è solo per farvi capire perché ho agito in quel modo”.

“Oggi si vuole troppo l’uguaglianza e io invece volevo mettere in risalto la diversità perché la diversità è la cosa più meravigliosa che possiamo avere noi essere umani. Io non posso avere le vostre stesse idee e i vostri stessi pensieri. […] Credo debba esserci più tolleranza per la diversità di ognuno di noi: usanze, aspetto e soprattutto pensiero. Oggi sui social c’è troppo giudizio riguardo la diversità, questo mi fa stare molto male”.

Io agisco in questo modo, voglio pubblicare sempre cose belle mentre forse voi volevate vedermi arrabbiata, volevate vedermi protestare? Sappiate che io sono un’altra persona, io ho altre idee e le esprimo come desidero. Non voglio imporre questa idea nemmeno a voi però siate più tolleranti con le diversità altrui”.