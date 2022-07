Diane Zoller, storica ex moglie di Paolo Bonolis: ecco cosa fa oggi

La psicologa americana per anni è stata legata al famoso conduttore.

Paolo Bonolis è uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Paolo è un vero veterano avendo iniziato giovanissimo a calcare gli studi del nostro paese. A 19 anni ha fatto il suo esordio dimostrando subito il suo talento.

Man mano è riuscito a scalare la vetta del successo e lo abbiamo visto lavorare sia in Rai che a Mediaset. Tra le varie cose non si può dimenticare anche la conduzione del Festival di Sanremo.

Fonte: web

Oggi a Mediaset è impegnato con il quiz preserale Avanti un altro e in autunno tornerà con un programma che riscuote sempre grande successo come Ciao Darwin.

Nella vita privata Paolo è sposato con Sonia Bruganelli. I due si sono conosciuti nel 1997 a seguito di un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2002 hanno deciso di convolare a nozze. Stanno insieme da più di 20 anni e dalla loro unione sono nati 3 figli.

Sonia e Paolo sono complici anche sul lavoro visto che Sonia è un autrice e produttrice. Ma non tutti sanno che Bonolis prima di Sonia era già sposato.

Lo ha fatto nel 1983 con Diane Zoeller. Il loro primo incontro è avvenuto negli Stati Uniti negli anni 70. La loro è stata una storia d’amore molto intensa durata però poco. Ma nel mezzo sono nati anche due splendidi figli Stefano e Martina. A fine anni 80 Diane e Paolo hanno deciso di divorziare.

Fonte: web

Nonostante tutto sono però rimasti in ottimi rapporti grazie anche all’amore per i figli che ormai vivono stabilmente negli Stati Uniti. Dopo il divorzio infatti Diane si è trasferita in America dove ha intrapreso il lavoro di psicologa.

Oggi dirige uno degli studi di psicologia più rinomati di Long Island nello Stato di New York dove vive anche Martina. Stefano invece vive ad Huntington e solo da qualche anno, dopo anni di lontananza, ha ripreso i contatti con il famoso Papà.