Stefano Bonolis: ecco com’è oggi il primo figlio di Paolo nato dal suo precedente matrimonio

Paolo Bonolis è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Grande intrattenitore, negli ultimi anni lo stiamo vedendo alla conduzione del game show preserale di Canale 5 Avanti un altro. Nella vita privata è sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli, che oggi veste i panni di opinionista del Grande Fratello Vip. Dalla loro storia sono nati 3 figli: Silvia, Davide e Adele.

Ma Paolo è già stato sposato negli anni 80 con un’altra donna: la psicologa americana Diane Zoeller. Da quel matrimonio sono nati due figli Stefano e Martina. Stefano in particolare è ricordato per la sua grande somiglianza con il papà Paolo. Oggi Paolo è un papà premuroso con i figli nati da quest’ultimo matrimonio, ma com’è invece il rapporto con il primogenito Stefano?

Stefano ormai è diventato grande. Vive in America dove di recente si è sposato con Candice Hansen. Un matrimonio in grande stile al quale ha partecipato ovviamente anche papà Paolo che per l’occasione è volato a New York. Il primogenito del noto conduttore è molto riservato e non si sa molto sulla sua vita. Indiscrezioni qualche anno fa dicevano che negli studi di Avanti un altro il giovane conobbe nel 2015 Paola Caruso e tra i due ci fu un breve flirt che però non ha retto alla distanza visto che il giovane vive in America. Oggi lo ritroviamo diverso da quando era adolescente, ma la somiglianza con il padre resta ancora molto forte.

Ma anche Martina alcuni mesi fa si è sposata sempre negli Stati Uniti dove vive. Avvenimento ancora più emozionante per papà Paolo che ha avuto l’onore di accompagnarla all’altare.

A ricordare il primo matrimonio della stagione, quello di Stefano, è stata Sonia Bruganelli, che a Verissimo tempo fa ha parlato di come il papà dello sposo fosse particolarmente commosso: “Lui era emozionatissimo e lo erano tutti perché il primo figlio che si sposa” – ha detto la nota produttrice nel talk show di Silvia Toffanin. “Stefano l’ho conosciuto che aveva 12 anni. E poi è stato emozionante il rapporto con i fratelli, erano tutti lì, il nostro maschio ha fatto da testimone, è stata un’unione di famiglie bella”.