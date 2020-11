Diego Armando Maradona sarebbe in una clinica di La Plata, i fan preoccupati per la sua salute

Diego Armando Maradona sarebbe ricoverato e le sue condizioni destano preoccupazione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non si sa ancora nulla sul suo attuale stato di salute.

Quello che si sa è che il noto calciatore si troverebbe in una clinica di La Plata. La notizia sconcertante è stata riportata da ESPN e postata da molto quotidiani argentini. C’è tanta preoccupazione per il calciatore.

Poco dopo, la stessa notizia sarebbe stata confermata da Tigo Sports che pur non parlando dei motivi del ricovero non avrebbe escluso un eventuale contagio da Coronavirus. In seguito, però, si è saputo che il ricovero del calciatore risalirebbe a qualche giorno fa.

L’ex calciatore del Napoli si troverebbe nella clinica di per fare alcuni accertamenti. I suoi fan, però, sono preoccupati. Fonti vicine a lui, però, hanno parlato di un ricovero a scopo precauzionale.

Cos’è successo, allora, a Maradona?

Venerdì, dopo aver partecipato a una partita valida per la Coppa di Lega argentina, il calciatore è apparso strano e non in buone condizioni e faceva fatica a muovere le gambe e le braccia. La partita era tra la squadra allenata da lui, Gimnasia La Plata e Patronato ed è stata vinta per 3-0 dalla squadra di Maradona.

I presenti hanno parlato di un Maradona in pessime condizioni fisiche ed emotive. La cosa avrebbe spinto i medici del campione a richiedere il ricovero in via precauzionale per sottoporlo a diverse analisi e test. Qualcuno ha parlato di anemia ma non c’è nulla di confermato. Ciò sarebbe successo quel giorno ma la cosa è rimasta segreta fino a poco fa.

Il calciatore ha appena festeggiato i suoi 60 anni. Diego Armando Maradona è nato il 30 ottobre 1960 a Lanus. El Pibe de Oro, “il ragazzo d’oro” come è stato sopranominato, è attualmente l’allenatore di Gimnasia La Plata, una squadra argentina dell’omonima città che gioca nel massimo campionato di calcio del paese.

Maradona è una leggenda del calcio. In Italia molti lo considerano una divinità.

Articolo in aggiornamento