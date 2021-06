Diego Conte e Annalisa Micchetti si sono conosciuti a Uomini e Donne 16 anni fa e da allora non si sono più lasciati

Il loro amore è scoppiato 16 anni fa all’interno degli studi televisivi della Mediaset e oggi procede a gonfie vele. Diego Conte e Annalisa Micchetti avevano partecipato a Uomini e Donne nel 2005 e da allora non si sono più lasciati. Pochi giorni fa, sui loro account Instagram, è apparso l’annuncio della nascita della loro seconda bambina.

Credit: annalisamicchetti – Instagram

Diego Conte, già nel 2004 si era seduto su una delle sedie riservate ai corteggiatori del famoso dating show condotto da Maria De Filippi. In quel caso la sua esperienza non terminò come sperava e proprio lui aveva deciso di riprovarci l’anno successivo, ma questa volta da tronista.

Fin dalle prime puntate è stata chiarissima una forte intesa con Annalisa Micchetti. Quella che, alla fine, è risultata essere la sua scelta finale.

Da quella scelta sono passati ben 16 anni. Anni fatti di alti e bassi, come succede in tutte le coppie, ma alla fine l’amore ha trionfato alla grande.

Credit: annalisamicchetti – Instagram

Oggi Diego e Annalisa sono più felici che mai, insieme! Hanno costruito la loro famiglia e coronato il loro amore con la nascita di due splendide bambine.

La prima è arrivata nel 2018, si chiama Ginevra e, come si evince dai profili Instagram dei genitori, è il centro del loro mondo. Ginevra, da qualche giorno, ha con se una dolcissima compagnia.

Diego Conte di nuovo papà

Credit: annalisamicchetti – Instagram

L’ex tronista e la sua compagna, infatti, lo scorso sabato 19 giugno sono diventati genitori per la loro seconda volta. I neo genitori ancora non hanno mostrato il volto della nuova arrivata, ma hanno raccontato ai loro fan e follower tutti i dettagli sula sua nascita.

La piccola si chiama Vittoria, un nome che a quanto pare va molto in voga tra i vip ultimamente. È nata alle 11:30 di sabato scorso e pesa 3,900 kg.

La crisi attraversata dalla coppia

Era il 2005 e Diego e Annalisa erano da poco usciti, insieme, da Uomini e Donne. Lui era stato selezionato per partecipare come concorrente all’allora famoso reality show La Talpa.

Durante il suo soggiorno in Africa, era spuntato fuori un video che lo ritraeva in atteggiamenti abbastanza “coinvolgenti” con Brigitta Bulgari, famosa attrice del cinema hard.

Annalisa aveva deciso, allora, di troncare sul nascere ogni rapporto con lui, ma successivamente si era scoperto che quel video non era altro che una messa in scena.

Nel successivo 2007, alcuni paparazzi immortalarono i due di nuovo insieme, sulle spiagge di Formentera.