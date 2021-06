Il 18 giugno è stato dato l’ultimo saluto al dolce Michele Merlo, al funerale del cantautore si sono radunate circa 1000 persone, ma la grande assenza di Maria de Filippi a Rosà non è passato inosservato. Tuttavia, dietro a questa scelta ci sarebbe un gesto ben più profondo.

Stando a quanto riporterebbe Fanpage, la presentatrice si sarebbe presentata dalla famiglia di Michele Merlo in forma privata lontano da telecamere e fotografi che avrebbero potuto trasformare un giorno così triste in una spettacolarizzazione dell’evento.

Ovviamente, nulla è stato confermato, ma conoscendo la conduttrice la sensibilità non manca. Tante persone si sono presentati anche al Pantheon di Bologna dove è stata allestita la camera ardente del ragazzo.

Ora, sulla vicenda indaga ancora chi di dovere, l’AUSL di Bologna ha dichiarato chiuse le indagini interne ma al momento sono state aperte le indagini per omicidio colposo a carico di ignoti.

IL ragazzo si è spento a causa di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante, i sintomi però sono stati scambiati per una laringite, ed è stato rimandato a casa dal pronto soccorso di Vergato. Proprio su questa vicenda la procura sta indagando, il medico si è difeso sostenendo di aver applicato tutte le procedure del caso.

Stessa cosa per il medico del 118 che per primo ha avuto il compito di stabilizzare il paziente. Al momento, l’unica cosa che sembra esser andata dal verso giusto è l’operazione chirurgica che, però, non è servita. La famiglia ora vuole vederci chiaro per capire se la morte del figlio poteva essere evitata.