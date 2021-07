Con un duro sfogo sui social Elga Enardu ha rivelato la positività del compagno Diego Daddi al coronavirus. Dal momento che l’uomo non è asintomatico ma ha manifestato alcuni sintomi, l’influencer si è mostrata molto preoccupata per questa situazione. Ecco cosa ha dichiarato Elga Enardu sui social.

Stando alle sue parole, Diego avrebbe contratto il virus durante la partecipazione ad un matrimonio. Attualmente il compagno di Elga Enardu sta seguendo una cura dal momento che ha manifestato alcuni sintomi. Dopo la notizia della positività, anche Elga si è sottoposta ad un tampone ed ha dichiarato che rispetterà il periodo di quarantena necessario a comprendere se ha contratto o meno il virus.

Nel frattempo, però, sui social è arrivato da parte dell’influencer uno sfogo molto importante. Queste sono state le sue parole:

Siamo andati a un matrimonio una settimana fa, lui ha fatto il tampone molecolare prima. Qualcosa è andato storto. Mi fa incaz…re che abbiamo speso 97 euro, questo mi fa incaz…re. Per noi per fortuna non è un problema, ma vogliamo metterli gratis questi test?

E, continuando con il suo sfogo, Elga Enardu ha affermato:

Qualcuno va ai matrimoni e non fa il tampone perché forse non può permetterselo. Diego non sta bene, ha già iniziato una cura. Non è asintomatico. Speriamo non abbia beccato una variante. Ho delle sensazioni bruttissime: rabbia, paura, preoccupazione.