Stamattina Leopoldo Luque ha confermato che Diego Maradona avrebbe lasciato nel giro di poche ore la Clinica Olivas per proseguire la sua riabilitazione in una casa presso il quartiere Villanueva, nel distretto di Tigre, al confine con Nordelta.

Diego Maradona: le figlie potranno andarlo frequentemente a trovare

La scelta del luogo è avvenuta per via del suo ambiente più intimo, data la sua vicinanza alle figlie del Pibe de Oro Gianina e Dalma, che in questo modo lo potranno visitare frequentemente. Si tratta di uno dei quartieri più prestigiosi della provincia di Buenos Aires, dove lavorano e vicino parecchie celebrità pubbliche, ricchi imprenditori, produttori tivù e calciatori. Già nel 2016 Diego vi aveva abitato, assieme a Rocío Oliva nel 2016.

L’ipotesi più accreditata

Il responsabile dell’equipe che si occupa di Diego Maradona ha affermato che l’ex numero 10 del Napoli è oggi una persona con molta logica. Lo guardava e gli domandava cosa ci facesse lì.

Stavano parlando con la sua famiglia e la decisione, che non può condividere, è che Diego continui la sua guarigione in una casa di Nordelta. È una delle ipotesi più vagliate.

Di nuovo in panchina

Al di là della salute, altre incognite secondarie riguardano Diego Maradona e attualmente in Argentina è parecchio commentata l’eventualità di rivederlo sedersi sulla panchina del Gimnasia La Plata. Diego ha seguito la gara disputata dalla sua squadra contro il Velez Sarsfield ed è al corrente dell’operato del vice, Sebastián Méndez.

Diego Maradona: il lavoro è vita

Ma, contattato da Radio La Red, il dottor Luque ha toccato pure questo argomento. A suo avviso occorre discutere di numerose variabili e nessuno avrà mai in tal senso una certezza. Alla domanda risponde che nessuno andrebbe allontanato dal suo lavoro, specialmente se ne è appassionato e gli dà vita. Per lui Diego soffre meno se sta su un campo di calcio.