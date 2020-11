Diego Maradona Junior ricorda il papà morto, il grande campione del Napoli che ora tutto il mondo piange. La morte di Diego Armando Maradona ha scosso tutti quanti. E tutti si stringono attorno alla famiglia del campione argentina. In Italia in particolare a quel figlio che El pibe de oro ha riconosciuto.

Milioni di persone nel mondo ricordano il grande campione di calcio. Diego Armando Maradona è morto gettando nello sconforto chi è cresciuto con le sue gesta. E ora tutti si stringono ai suoi cari.

Diego Armando Junior, il figlio da poco riconosciuto dal calciatore argentino, ha ricevuto la notizia della scomparsa del padre in un momento davvero molto delicato. Contagiato dal Coronavirus, ha chiesto le dimissioni per poter andare al funerale di papà Diego.

Diego junior ricorda il padre con una storia su Instagram alla quale affida il suo pensiero straziante:

Il capitano del mio cuore non morirà mai.

Ad accompagnare la frase, uno scatto che li ritrae insieme felici e abbracciati. È sua volontà andare in Argentina per salutare il padre, anche se non sarà facile, visto che è ancora positivo al Coronavirus. Per questo era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli.

Diego Maradona Junior positivo al Covid andrà in Argentina per i funerali del padre

Il figlio di Diego Armando Maradona e di Cristina Sinagra, che El Pibe de Oro ha riconosciuto solo nel 2008, ha infatti chiesto di poter andare in Argentina. Cosa non facile visto che è positivo al Coronavirus.

Per lui verrà predisposto un cordone sanitario per poter viaggiare in massimo isolamento a bordo di un aereo, evitando contatti con chiunque.

Fonte YouTube Cherrt Minn

In questo modo Diego Jr potrà partecipare all’ultimo saluto del padre insieme al resto della famiglia.