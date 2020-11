Diego Armando Maradona è morto a 60 anni per un arresto cardiaco. Poche settimane fa è stato operato al cervello, ma l’intervento era andato bene. È di poco fa la tragica notizia.

Si trovava nella sua abitazione quando è stato colpito da un infarto, per lui non c’è stato nulla da fare. Diego Armando Maradona aveva compiuto il mese scorso 60 anni.

Tutto il mondo dello sport è in lutto: si riaccendono i ricordi della vittoria del Mondiale nel 1986 con la sua squadra, l’Argentina. Ma anche i successi con il Napoli, città che l’ha accolto e amato per tantissimo tempo.

Da quanto si apprende da fonti locali, l’argentino stava male da tempo, sia fisicamente che psicologicamente. Era stato ricoverato per problemi cerebrali, ma il medico aveva rassicurato tutti: l’intervento era andato bene.

Leopoldo Luque aveva fatto sapere che il numero 10 più famoso della storia del calcio stava bene, era lucido e tranquillo. Purtroppo però, il suo corpo probabilmente non ha retto allo stress. Al tempo il dottore raccontò:

Diego è arrivato in clinica con le sue gambe ed è in condizioni tali che, se volesse, potrebbe tornare a casa in maniera del tutto autonoma in qualsiasi momento. Vedremo quanto tempo dovrà restare in clinica, ma per fortuna la situazione non è grave.