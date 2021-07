Orietta Berti oggi appare più in forma che mai. Quest’anno si è anche rilanciata da un punto di vista professionale. Prima la partecipazione al Festival di Sanremo, poi la collaborazione con Fedez con il brano Mille che è in vetta alle classifiche da settimane.

Fonte: web

Orietta è ancora una delle artiste di punta del nostro panorama musicale. I suoi brani fanno ballare e cantare migliaia di persone ogni anno. Simpatica e spigliata oggi come al suo debutto, non ha peli sulla lingua quando deve parlare della sua vita privata e i problemi che l’affliggono. Anche lei nel corso degli anni ha dovuto fare i conti con dei problemi di sovrappeso. In un’intervista di qualche anno fa rilasciata a Barbara D’Urso confessò di essere dimagrita 10 chili seguendo una dieta personalizzata studiata appositamente per lei dal professor Sorrentino, passando da 74 a 65 kg.

Fonte: web

La dieta di Orietta Berti

Orietta ha ammesso di essersi rivolta allo specialista a causa di problemi di salute che si sono verificati a causa del suo peso. Ma come ha fatto a perdere 10 chili? “L’unica cosa su cui ho sgarrato è il cioccolato, era previsto solo fondente e a me non piace, così mi sono buttata sullo yogurt magro” – ha detto ammettendo di essersi sottoposta ad un regime alimentare molto rigido.

Ecco su cosa si basava la sua dieta. Pranzo o cena: un piatto di pasta o riso integrali (80 g) con un secondo abbondante a base di verdure; un panino con prosciutto cotto o prosciutto crudo o bresaola, abbondanti verdure e due uova; un panino con la carne (120 g) o pesce (150 g) e molte verdure fresche. Per le cotture meglio quelle al vapore o al forno.

Fonte: web

Negli anni Orietta Berti pare averle provate davvero tutte le dimagrire ma non riusciva mai a raggiugere i risultati sperati. Con questo metodo sembra ci sia riuscita alla grande.