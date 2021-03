Dietro la morte di Teodosio Losito spuntano dettagli inquietanti

Continuano a comparire ombre inquietanti dietro la morte di Teodosio Losito, il produttore cinematografico si è suicidato qualche tempo fa. Ora, il giallo sulla sua morte si fa sempre più acceso e emergono nuovi dettagli inquietanti.

L’Ares Gate, fatto scoppiare da Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello VIP, ha riaperto il caso tanto che la Procura di Roma invitata dai famigliari del deceduto ha riaperto le indagini.

Sulla morte di Teodosio Losito si apre l’ipotesi di istigazione al suicidio, parole proprio di Rosalinda Cannavò, ora il Corriere e Il Fatto quotidiano riportano un ulteriore dettaglio: una polizza sulla vita istaurata dal produttore poco prima di morire. Sui quotidiani si può leggere:

Il contenzioso verterebbe su una polizza vita da 300 mila euro della Zurigo Assicurazioni, stipulata in un primo momento da Losito in favore del fratello Giuseppe. Poi però le cose sarebbero cambiate perché, «poco prima di morire, trovandosi a corto di soldi, Teo avrebbe chiesto un prestito ad Alberto Tarallo, produttore e suo compagno di vita per quasi 20 anni, promettendogli di nominarlo nuovo beneficiario». Proprio questo passaggio avrebbe dato il via alla «nuova disfida legale tra Tarallo – che, portando come prova un messaggio di posta elettronica del defunto, si è presentato a riscuotere negli uffici della Zurigo.

Inoltre, un altro dettaglio lo fornisce Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il giornalista parla di un sostanzioso anello comparso poi sulle dita di un altro famoso attore. Parpiglia spiega: