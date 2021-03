Rosalinda Cannavò confessa: “Non sono serena”. Arriva lo stop ai social

I fan di Rosalinda Cannavò, finita l’esperienza al GF Vip, speravano di poter avere notizie più frequenti su di lei tramite social. Invece, l’attrice sembra aver ridotto drasticamente il suo uso dei social media, con l’intento di prendersi una pausa. Rosalinda è finalmente tornata a casa sua, a Milano, ma a quanto pare questo non è bastato a farle ritrovare la serenità. Infatti, è lei stessa a rivelare di star passando un periodo difficile.

Fonte studi Verissimo

Eppure, la storia con Andrea Zenga sembra procedere a gonfie vele e anche il rapporto con Dayane Mello sembra avviarsi verso una riappacificazione. I motivi che turbano l’attrice, quindi, sarebbero strettamente personali e lei stessa non ha voluto rivelare di cose si tratti. In ogni caso, Rosalinda ha tenuto ad informare i suoi fans del motivo della sua assenza dai social.

Ecco cosa ha scritto la Cannavò: “Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena”. Per fortuna, non tutto va per il peggio per l’attrice. Infatti Rosalinda, con l’esperienza al GF Vip, sembra essere riuscita finalmente a recuperare la stabilità emotiva che cercava.

Il rapporto con Andrea Zenga va per il meglio e i due si mostrano contenti e pieni si amore reciproco sui loro profili social. I due stanno addirittura facendo i primi tentativi di convivenza, nell’appartamento di Zenga a Milano. I due piccioncini hanno mostrato ai loro followers la loro complicità con dirette Instagram, foto tra le lenzuola e video divertenti. Un esempio è la clip che immortala il risveglio della coppia, incorniciato dalla didascalia: “Disturbatrice in azione”. Nel video, i due si scambiano affettuose effusioni.

Eppure, non si arrestano le polemiche che riguardano proprio Rosalinda Cannavò. Il polverone si è alzato riguardo al caso Ares. La Procura di Roma ha avviato un’indagine sulla prematura e sconcertante morte di Teodosio Losito. Lo sceneggiatore, purtroppo, si è tolto la vita nel 2019 e Rosalinda Cannavò ha riportato alla luce quest’avvenimento rivelando di essersi sentita oppressa dalla Ares. Alberto Tarallo, che era il compagno di Losito, ha addirittura parlato di “istigazione e lesioni personali”, destando l’attenzione della Procura. L’indagine ha richiesto le testimonianze della Cannavò e di Gabriel Garko.