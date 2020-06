Diletta Leotta derubata nella notte: bottino da 160mila euro Bruttissimo episodio nella notte per Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn è stata derubata, i ladri sono entrati nel suo appartamento a Milano a Corso Como

Spiacevole episodio nella notte per Diletta Leotta, la conduttrice sportiva di Dazn è stata derubata nella notte: i ladri hanno agito indisturbati entrando nel suo appartamento a Milano in Corso Como portando via un bottino da 160mila euro.

Dalle prime ricostruzioni sembra che i malviventi siano entrati dalla finestra al nono piano, gli agenti di polizia hanno trovato dei chiari segni di forzatura. Tra gli oggetti di valore rubati ci sono: 8 orologi tra cui Rolex, anelli e contanti.

I ladri, molto probabilmente professionisti, hanno portato via l’intera cassaforte in cui era contenuto il bottino. Non è chiaro se la donna fosse in casa, al momento non ha rilasciato dichiarazioni e le indagini del caso sono affidate alla polizia.

Ieri la conduttrice aveva postato una foto sui social in cui spiegava che era tornata in studio per le prove prima della trasmissione che conduce sulla piattaforma Dazn: “Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro!”

Purtroppo, non è la prima nel mondo dello spettacolo che viene derubata in piena notte: un episodio che difficilmente si può scordare è la rapina ai danni di Alvaro Morata e Alice Campello, in quell’occasione la giovane era in casa con i suoi due bambini. Fortunatamente, non ci sono stati danni fisici.

Aspettiamo il commento di Diletta Leotta, seguiranno aggiornamenti.