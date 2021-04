Diletta Leotta, duro sfogo dopo i gossip sulla sua vita privata

Diletta Leotta non ce la fa più, la conduttrice sportiva di DAZN ha pubblicato un durissimo post sui suoi canali social. Da un po’ di tempo a quesa parte, la Siciliana è ormai sulle prime pagine di tutti i giornali. Il motivo? Can Yaman.

La donna è ormai ufficialmente fidanzata con l’attore turco da ormai diverso tempo e al suo dito è apparso anche un anello. All’improvviso però, si è parlato di una crisi improvvisa.

Subito dopo Diletta Leotta è stata paparazzata con un’altro uomo e i giornali rosa sono impazziti. Ma cosa c’è di vero? Ora, una volta per tutte, è la giornalista a far chiarezza spiegando che la sua storia con Can Yaman continua a gonfie vele, ma non solo. Lo sfogo inizia parlando di tutte le paparazzate in cui è stata coinvolta.

Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata.

Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno.

Diletta Leotta, nessun flirt neanche con Ibrahimovic

La ragazza continua spiegando che la paparazzata con il figlio del proprietario della Roma è stata assolutamente inopportuna: tra i due non c’è niente, si parla solo di un aperitivo da amici.

Ma non solo, non è passato inosservato neanche il riferimento a Zlatan Imbrahimovic, con la quale la Leotta ha pubblicizzato un applicazione sportiva: