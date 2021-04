Non si ferma il gossip su Diletta Leotta. Dopo le molte voci riguardo la fine della relazione con l’attore turco Can Yaman, un altro uomo avrebbe fatto centro nel cuore della bella conduttrice di DAZN. Lui è Ryan Friedkin ed è stato avvisato insieme alla giornalista sportiva in un hotel della Capitale.

Stando alle cronache rosa, sembra essere ufficialmente finita la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono stati la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi e la loro relazione ha fatto parecchio discutere. Molti, infatti, non hanno mai creduto alla loro frequentazione, considerata solamente una mossa mediatica per alimentare il gossip.

Nonostante le numerose critiche ricevute, però, i due non hanno badato ai commenti negativi e sono usciti allo scoperto godendosi il loro amore in piena libertà. Inoltre, a dimostrazione che la loro storia fosse del tutto vera erano arrivate prima la convivenza e successivamente la proposta di matrimonio.

Stando alle voci in circolazione, infatti, Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero dovuto convolare a nozze il prossimo agosto. Tuttavia, però, un passo indietro da parte della giornalista di DAZN aveva alimentato nuovamente il gossip sulla coppia fino alle voci di una presunta separazione.

Diletta Leotta e Ryan Friedkin, solo amici?

Dopo la fine della storia con il divo di Daydreamer-Le ali del sogno, Diletta Leotta avrebbe iniziato una frequentazione con il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. Fonte della notizia è il giornale ‘Dagospia’ che, però, non ha rilasciato foto a dimostrazione del fatto. Siamo, dunque, abbastanza dubbiosi su questa presunta nuova storia.

Stando a quanto dichiarato dal giornale, i due sono stati avvistati in un hotel della Capitale. Dunque continua ad essere alimentato il gossip attorno a Diletta Leotta che, ovviamente, per il momento non ha confermato né smentito le voci in circolazione. Ma i rumors sulla giornalista di DAZN incuriosiscono gli utenti del web, tanto che l’hashatag con il suo nome è andato in tendenza su Twitter.